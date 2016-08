Man kann Drohnen zu verschiedenen Preisen kaufen. Es gibt sie in kleinen Preisstufen aber auch in höheren Preisklassen. Hier ist wieder das Budget gefragt und hängt vom Käufer ab wie viel er darin investieren will. Es gibt auch einige Materialien welche man hinzufügen kann. Dazu gehören beispielweise ein Gyroskop, welcher der Drohne noch mehr Stabilität bei Wind verleiht oder auch einen GPS Empfänger, der Drohne eine bestimmte Route abfliegen lassen kann oder auf einen bestimmten Punkt stehen bleibt. Der Gyroskop würde hier sinnvoll zum Einsatz kommen, denn wenn der Wind die Drohne von der Position abdriftet, korrigiert er mithilfe des GPS Standort und fliegt automatisch wieder zum gewünschten Ziel. Auch kann man daran eine hochprofessionelle Kamera montieren, welche nicht nur tolle Bildaufnahmen machen kann. Man kann mit dieser wunderschöne Videos machen und aus perspektiven aufnehmen welche man vorher nie sehen konnte. Sie können fast überall eingesetzt werden und die Aufnahmen sind mehr als professionell. Atemberaubende Aufnahmen bringen den Verbraucher dazu ein Hobbyfotograph zu werden.

Drohnen bauen

Hat man das technische Wissen und die Geschicklichkeit kann man eine Drohne auch selber bauen. Es gibt im Netz viele Anleitungen, welche dem Hobbybastler zeigen wie man eine Drohne selbst zusammenbauen kann. Im Grunde ist dies auch nicht schwer und man braucht für eine Drohne nicht vieler Einzelzeile. Zur Grundausstattung eines Quadrocopters gehört ein Chassis auch Platine genannt, an welcher die gesamte Elektronik dranmontiert werden kann. Außerdem braucht man vier Propeller mit den dazugehörigen Motoren, welche man dran löten kann. Dann wären kleine Füße, falls nicht vorhanden, notwendig. Und dann die Kabel mit der man die gesamte Elektronik miteinander verbindet. Batterien sollten hier ebenfalls nicht fehlen, denn ohne Strom kann man nicht fliegen. Hier sollte man dann auch solche Batterien nehmen, die eine lange Betriebszeit aufweisen, damit man auch viel davon hat und nicht nach 2 min schon wieder Schluss mit dem Spaß ist. Hat man alle Teile zusammen kann der Zusammenbau auch schon losgehen. Wenn man nach der Anleitung vorgeht kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Dann braucht man natürlich einen guten Controller und man sollte hier aufpassen, dass man nicht irgendein Billigteil kauft, sondern einen guten Controller der auch etwas taugt. Sie wollen den Controller ja einige Jahre nutzen und nicht nur für einige Flugstunden. Anleitungen findet man zu Haufen im Internet. Man kann entweder PDF Formate downloaden oder aber auch Videos anschauen und Schritt für Schritt die eigene Drohne zusammenbauen.