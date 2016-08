Sie wissen nicht so recht ob sie eine Drohne kaufen oder bauen wollen, weil sie gerne eine gute Drohne aber nicht so viel an Geld zum Investieren haben wollen haben? Es ist wirklich eine schwierige Entscheidung und man hat die Qual der Wahl bei dem Sortiment und der Vielfältigkeit von Drohnen auf dem Markt. Natürlich könnte man auch einige Komponenten auslassen, jedoch andere gerne dran haben. Um eine wirklich qualitative Drohne zu bekommen sollte man hier und dies ist mein persönlicher Rat, eine selbst bauen. Ich denke hier kann man auf das gewünschte Material zurückgreifen, welche man gerne einbauen will und man kann hier teure Komponenten günstig ergattern und diese dann hinzufügen. Natürlich muss man hier auch drauf achten das die Drohne auch flugtauglich bleibt, denn ist sie zu schwer für die Propeller bleibt sie am Boden. Beispielweise kann man eine Actionkamera anbauen welche günstig zu haben sind und eine hochauflösende Qualität aufweisen. Das bedeutet, dass man für weniger Geld mehr bekommt. Außerdem kann man kleine Extras dranmontieren und einen zusätzlichen Schutz für die Propeller dranbauen, damit diese beim Sturz oder beim Kontakt mit Gegenständen nicht kaputt gehen und heile bleiben.

Hat man sich entschieden und weiß auf welcher Art man die Drohne anschaffen will, hält sie nicht mehr vom Fliegen ab und sie können endlich ihre eigenen Flugerfahrungen machen. Vorsicht denn Fliegen mit einer Drohne kann süchtig machen und man kann nicht so schnell die Finger davon lassen. Damit sie auf dem Laufenden bleiben können sie sich auf einem Forum anmelden welche nur über Drohnen informiert und mit Gleichgesinnten ihre Erfahrungen teilen und unterhalten. Sie werden auf einmal sehen wie viele Menschen sich für das gleiche interessieren. Außerdem ist es immer gut Tipps oder Tricks zu hören oder sich einfach mit anderen zu unterhalten.

Fazit: Drohnen sind ein tolles Spielzeug oder ein sinnvolles Instrument welche man sinnvoll einsetzen kann. Es gibt sie in günstigen aber auch teuren Varianten und es liegt an jemanden selbst wie viel er darin investieren will. Möchte man eigentlich nur damit fliegen reichen auch günstigere Alternativen. Will man aber professionelle Aufnahmen mit Drohne machen sollte man sich eine bessere aber auch teurere Variante anschaffen. Der Spaß am Fliegen wird sowohl in den niedrigen aber auch höheren Preisklassen sicherlich gegeben sein und hier bedeutet es auch nicht das teurere Modelle besser fliegen als die billigeren. Der Preis ist in diesem Fall nicht entscheidend.